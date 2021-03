Pisa, sentite Knaster: “Juventino ma non anti-viola. Spero di affrontarli”

Sul Corriere Fiorentino oggi in edicola troviamo un’intervista ad Alexander Knaster, neo-proprietario del Pisa, in Serie B. Fra i tanti temi affrontati anche quello del tifo personale, che va in direzione della Juventus per le squadre di Serie A. Il magnate russo, prima di acquistare il club nerazzurro, era stato tacciato di essere anti-viola:

Ci rimasi parecchio male, come sempre quando ci sono cose non vere. Non sono mai stato un ‘anti-Fiorentina’. Sono dispiaciuto che le mie parole siano state fraintese. Da piccolo mi piaceva il colore della maglia e spero di affrontare i viola un giorno. Significherebbe che anche il Pisa è divenuto una squadra importante.