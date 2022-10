Pres. Firenze Fiera a VN: “Il Viola Park significa molto, sullo stadio…”

“Sono andati via giocatori importanti. Tra avere Vlahovic e non averlo c’è una bella differenza, qualsiasi squadra avrebbe accusato il colpo. Pesa anche l’assenza di Torreira, un signor centrocampista che sa dettare i tempi di gioco, un giocatore molto intelligente che a Firenze ha fatto vedere tutto il suo valore”.

“Quando l’ho visto le prime volte mi è sembrato adatto a questo contesto di città e di tifoseria, anche per la sua naturalezza. Ha deciso di investire nella squadra e nella città, come ha dimostrato con il Viola Park. Il nuovo centro sportivo significa molto, anche il comune di Bagno a Ripoli si è mosso bene. Commisso vorrebbe vedere le cose realizzate in poco tempo (e lo capisco) ma sappiamo che nel nostro paese i tempi sono lunghi”.

Questione restyling del Franchi: bene così o sarebbe stato meglio uno stadio nuovo?

“Io vado volentieri allo stadio e mi piace, ho visto il progetto del restyling e mi sembra bello. Come sappiamo il Franchi è inserito in un contesto cittadino particolare. Credo che Firenze debba pensare come città metropolitana, quindi avrei apprezzato anche uno stadio nuovo fatto fuori dal comune di Firenze, se con tutti i requisiti del caso come trasporti, accesso, parcheggi etc”.