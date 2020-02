Pres. Atalanta: “Diversi contatti con ACF, serve il buonsenso di tutti”. E sulla gara…

Nel corso della lunga intervista concessa a L’Eco di Bergamo, il presidente e proprietario dell’Atalanta Antonio Percassi ha parlato anche della sfida in programma oggi pomeriggio (ore 15:00) in casa della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina è un’avversaria difficile, mi ha impressionato scoprire che non si vince da quel 1-0 del 1993. Ci sarà un ambiente difficile: abbiamo avuto diversi contatti con la società viola (LEGGI), contiamo sul buonsenso di tutti, mi auguro che sia una bella partita”.