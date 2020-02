Ex sottosegr. allo sport: “Il problema non è la Juventus, ma ciò che rappresenta. Vi spiego”

Giovanni Lolli, ex membro del Governo Prodi dal 2006 al 2008, ha parlato al Corriere dello Sport. Nel corso di una lunga ed interessante intervista sono stati toccati molti argomenti di attualità nel calcio italiano.

Il problema in Italia non è la Juve in quanto tale, ma per ciò che rappresenta. Se le grandi società continueranno a fare i loro interessi non ci sarà crescita e quindi il prodotto si svaluterà: ormai siamo un campionato di seconda-terza fascia.

Lolli, inoltre, si augura che la spinta delle nuove proprietà straniere possa portare nuova linfa ad un sistema stagnante. Il calcio è economia, ha spiegato il manager, ma molti dirigenti ragionano come bambini. Prosegue spiegando che il nostro calcio è fermo e mosso soltanto da interessi personali. In conclusione, in Italia manca una visione d’insieme.