In che clima si giocherà Fiorentina-Atalanta? Per saperlo basterà aspettare le ore 15: troppi umori e troppe variabili dopo i veleni della Coppa Italia, tra insulti a Gasperini respinti al mittente e comunicati incrociati. La Gazzetta dello Sport scrive che sulla Firenze-Bergamo la settimana è stata all’insegna del politically correct. A partire dai sindaci, Nardella e Gori continuando con la telefonata tra Joe Barone e Antonio Percassi, per finire con Iachini che incensa Gasperini. Su una cosa i fiorentini e il tecnico nerazzurro sono d’accordo: l’uso sbaglato del Var. Sarà un match delicato anche per l’arbitro Mariani, al centro dell’attenzioni dopo le lamentele viola di una settimana fa.