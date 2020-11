Pontello difende Commisso: “Sua frase infelice, ma sta facendo ottime cose”

Niccolò Pontello, ex dirigente della Fiorentina, nonché tifoso viola, ha parlato a Radio Sportiva: “Prandelli? Credo fosse la scelta migliore e l’unica possibile in questa momento, se c’è uno che può rivitalizzare squadra e città è lui. Commisso? Firenze come al solito non ha pazienza. Non si può giudicare una presidenza dopo poco più di un anno, lui è stato sfortunato perché ha trovato anche la pandemia di mezzo. La sua espressione sulla stampa è stata infelice, forse deriva dal suo carattere molto americano e poco italiano, ha un approccio diretto che non tiene conto delle conseguenze e del peso delle parole. Bisogna riconoscere a Commisso che appena arrivato ha tirato fuori alcune decine di milioni di euro per realizzare un centro sportivo mai fatto da altri, l’aver speso per acquistare la società e anche che mancano incassi causa pandemia. Per tutto questo complesso di cose non credo sia criticabile. In questo momento la Fiorentina è lontana dalle grandi, ma non così come dimostra la classifica, ci sono margini di miglioramento importanti e credo che con Prandelli li vedremo”.

PRESIDENTE COMMISSO, NE E’ VALSA LA PENA?