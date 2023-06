Polemica sul West Ham: più che raddoppiato il prezzo della maglia della finale

La scelta delle maglie per la finale di Praga ha causato un'impennata del prezzo di vendita di quella che indosseranno gli inglesi

Come vi abbiamo anticipato, la Fiorentina giocherà la finale di Conference League con la maglia viola, essendo squadra formalmente in casa, inducendo i rivali del West Ham a virare sulla terza divisa, l'unica che è chiaramente distinguibile rispetto al colore indossato dagli italiani. Ultimamente, il prezzo della divisa in questione sullo store ufficiale degli Hammers è più che raddoppiato, passando da 35 a 80 sterline. Con conseguente malcontento che monta fra i tifosi interessati all'acquisto...