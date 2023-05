Finale di Conference League, quali maglie indosseranno Fiorentina e West Ham?

In molti se lo chiedono, ma la risposta è presto fornita: ci siamo informati per sicurezza, tuttavia il fatto che la Fiorentina sia stata selezionata come squadra di casa lascia poco spazio ai dubbi

Prende forma in ogni sua sfaccettatura la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Dalle generalità come data, luogo e ora, note da tempo (7 giugno, Eden Arena di Praga, ore 21) passando per le squadre partecipanti, fino ad arrivare al colore delle maglie. Eh sì, perché il viola della Fiorentina e il Claret and Blue del West Ham, che in italiano può tradursi come azzurro e amaranto, non sono uguali, ma non sono neanche così compatibili. Di sicuro c'è che, formalmente, la Fiorentina è la squadra di casa, e quindi giocherà con la prima divisa.