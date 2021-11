Pjanic escluso da Bosnia-Ucraina dopo una festa con gli amici al bar

L'ex Juve è stato fotografato durante una festa al bar con amici, mentre beveva e fumava narghilè prima della partita contro la Finlandia

La Bosnia ha concluso il girone di qualificazione ai Mondiali al quarto posto e non sarà quindi presente a Qatar 2022. Inutile è stata l'ultima gara giocata e persa in casa contro l'Ucraina che, con questi tre punti, ha invece conquistato la seconda posizione alle spalle della Francia e l'accesso ai playoff. Nella Bosnia era assente Miralem Pjanic, che non è stato schierato in mezzo al centrocampo, senza però che dalla Federazione bosniaca fosse arrivata alcuna notizia ufficiale.