Pinto ascolta il “pianto” di Mourinho: ecco il colpo in attacco

"Noi non possiamo fare come la Fiorentina". Così Josè Mourinho prima del match contro il Verona, poi perso per 2 a 1. Il tecnico della Roma aveva sottolineato la condizione di difficoltà in cui agiva il club giallorosso nel mercato. Thiago Pinto però, non ha perso tempo e ha regalato al portoghese il colpo in attacco. Infatti, come riporta Di Marzio, Lukaku diventerà in calciatore della Roma. L'ex Inter ha trovato l'accordo con il club giallorosso, con uno stipendio parecchio più basso. Al Chelsea andranno 5 milioni per il prestito.