Piantedosi duro: “Due mesi di trasferte vietate ai tifosi di Roma e Napoli”

Stangata per le tifoserie di Napoli e Roma dopo gli incidenti di domenica scorsa sulla A1. In seguito ai fatti di Badia al Pino a breve è atteso un provvedimento per vietare le trasferte a romanisti e partenopeiper i prossimi due mesi. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’interno Matteo Piantedosi durante una conferenza stampa tenuta stamattina in Prefettura a Trieste.