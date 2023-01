Scontri tra tifosi di Roma e Napoli: bloccata l’A1 in Toscana

Autostrada A1 bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie, riferiscono le forze dell'ordine. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Si tratterebbe dello scontro tra tifosi del Napoli e della Roma. Al momento è chiusa la corsia nord dell'Autosole, ma con ogni probabilità sarà chiusa anche in direzione sud. Pesanti le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso in questo tratto (La Nazione).