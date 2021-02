Petrachi può esultare: ha “battuto” la Roma. E ora aspetta una chiamata

Successo in tribunale per Gianluca Petrachi che ha vinto la causa con l’AS Roma. Il licenziamento non fu per giusta causa e dunque l’ex Diesse dovrà ricevere un robusto risarcimento economico, come riporta Nicolò Schira. Una bella notizia per il dirigente che ora aspetta novità sul suo futuro da qualche altro club o magari da Firenze come vi anticipammo alcune settimane fa. Il suo nome continua infatti ad essere accostato da più parti alla Fiorentina (che dal canto suo smentisce) nel caso in cui Commisso decidesse di non riconfermare Daniele Pradè, il cui contratto scade a fine stagione.