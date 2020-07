Caos a Roma, licenziato il Ds Petrachi. Questione ora in tribunale

A distanza di un mese dalla sospensione di Gianluca Petrachi, come riportato dall’ANSA, la Roma ha comunicato al suo ormai ex direttore sportivo il licenziamento per giusta causa. Nessun accordo sulla buonuscita, le parti si ritroveranno davanti ad un giudice. La guida dell’area tecnica è stata affidata momentaneamente a Guido Fienga, deleghe operative anche per Morgan De Sanctis.