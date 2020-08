Percassi su Ilicic: “Spero torni in campo nel prossimo campionato”

Alla vigilia di Atalanta-PSG, Quarto di finale di Champions League, il presidente della Dea Antonio Percassi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. E ha parlato anche di Josip Ilicic, alle prese con una difficile situazione personale: “Lo chiamerò prima e dopo la partita: come se dovesse giocarla anche lui. E spero di rivederlo in campo per l’inizio del prossimo campionato. Anzi, ci credo” ha detto Percassi. E sull’altro ex viola Sportiello, che prenderà il posto dell’infortunato Gollini, ha aggiunto: “Marco è un ottimo portiere, più che destino la definirei una chance importante. Se la giocherà bene”.

