Pepito Day, al Franchi l’evento per Rossi: dove vederla in tv e streaming

Dove seguire il Pepito Day, l'evento per l'addio al calcio di Giuseppe Rossi

Domani, sabato 22 marzo, lo stadio Franchi ospiterà il “Pepito Day” la partita amichevole che chiude la carriera di Giuseppe Rossi. Per l’evento, che inizierà alle 18, su richiesta della Questura è stata predisposta una serie di provvedimenti di circolazione più soft rispetto alle normali partite di campionato e coppe. Tanti grandi ospiti previsti, come Gabriel Omar Batistuta, Luca Toni, Francesco Toldo, Sebastian Frey, Borja Valero, Francesco Flachi, Gonzalo Rodríguez, Josip Ilicic e Mario Gomez. Non solo, saranno presenti anche Martin Jorgensen, David Pizarro, Alberto Aquilani, Juan Manuel Vargas, Milan Badelj, Gianmatteo Mareggini e Christian Riganò, simboli che hanno lasciato un segno indelebile nella storia recente gigliata.