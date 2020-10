Pedro, rimpianto viola? L’opinione: “La Fiorentina si è fatta scappare un top player”

Continua a segnare a raffica Pedro, meteora viola tornato ad altissimi livelli con la maglia del Flamengo. Su di lui si è espresso molto chiaramente il giornalista Andersinho Marques, questo il suo ultimo tweet: “La Fiorentina si è lasciata scappare un vero top player. Pedro sta volando in Brasile, ieri contro il Goiás altri 2 gol e una prestazione da vero leader, anche in fase difensiva. E devo dire che non è la prima volta. Un grande peccato non averlo in Serie A”.