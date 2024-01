Gigi Riva, che paura! Malore in casa, dovrà operarsi

Malore in casa per la leggenda del Cagliari e della Nazionale Gigi Riva: nei prossimi giorni verrà operato al cuore

La leggenda del Cagliari e della Nazionale italiana, Gigi Riva, oggi 79enne, è stato ricoverato all'Ospedale di Cagliari per un malore che lo ha colpito mentre si trovava a casa. Le sue condizione dovrebbero essere stabili, grazie all'intervento tempestivo dell'equipe medica. Riva è stato poi sottoposto ad alcuni controlli medici, in vista di un intervento al cuore che verrà effettuato nei prossimi giorni. Grande spavento per la sua famiglia, ma le condizioni di salute attuali non desterebbero alcune preoccupazione.