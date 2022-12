Pasqual: “Fiorentina? Pradè ha ragione. A Mutu ho scritto…”

L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual è oggi commentatore su Dazn e sabato scorso ha seguito il triangolare di Bucarest vinto dalla squadra di Italiano. Intervenuto a Radio Bruno, ha parlato così dei temi viola: "Questi tornei ti servono per rimettere ritmo nelle gambe e lavorare su alcune situazioni di gioco e di gestione. E' una stagione stranissima. Pradè ha ragione quando dice che gli acquisti più importanti siano i recuperi di Gonzalez, Sottil e Castrovilli, mi auguro di rivederli prima possibile. Per tornare ad essere protagonista, serve quello step sotto porta come in parte si era visto nelle ultime partite di novembre".

Pasqual ha parlato anche del suo ex compagno Adrian Mutu, oggi allenatore del Rapid Bucarest: "Ci siamo sentiti via messaggio e gli ho scritto che mi faceva strano chiamarlo mister. Adrian in campo era straripante, aveva la voglia di essere determinante e di non limitarsi alla bella giocata. Lui ha dato tanto a Firenze e Firenze ha dato tanto a lui in un momento particolare della sua carriera. Il gol che ricordo sempre è quello col PSV. Adesso gli auguro il meglio come allenatore".