Mutu: “Italiano può riportare la Fiorentina tra le prime 4. Prandelli mentore”

Al termine di Rapid Bucarest-Fiorentina, in zona mista ha parlato l'ex viola Adrian Mutu , che oltre alla gara si è soffermato a parlare della squadra viola: "Incontrare la Fiorentina da avversario? Mi piacerebbe stare dalla parte viola, ho conosciuto il presidente e ho rivisto Pradè, è sempre un piacere e un'emozione perché ti vengono a mente tanti ricordi belli della mia carriera. Vorrei rivedere la Fiorentina dove l'ho lasciata, tra le prime quattro , ho segnato oltre 70 gol con questa maglia e me li ricordo quasi tutti. Stasera ho visto anche col Dortmund una squadra aggressiva e con voglia di fare bene, per noi è stato un onore anche con tanti infortunati. E' stato un bel test ed è stato un regalo natalizio per tanti giovani esordire in una partita di grande calcio. Tornare a Firenze? E' un sogno nel cassetto , ma per ora sto bene e devo fare risultati con la squadra che alleno.

Visto che mercoledì abbiamo un derby e ci giochiamo il secondo posto, se non c'era la Fiorentina in questo triangolare non avrei accettato di giocare. Italiano? Mi piacerebbe incontrarci da avversari sul campo, è stato bello rivederlo nel giorno del suo compleanno e gli ho fatto l'in bocca al lupo per l'avventura con la Fiorentina. Ha l'obbligo di fare bene e di portare la Fiorentina tra le prime quattro e ha questa capacità perché ci mette tanto cuore ed è un peccato il calcio non lo premia come meriterebbe. Cosa ho preso dal calcio di Prandelli? Ci sentiamo spesso al telefono, imparo tanto dal mister perché è un esempio anche fuori dal campo. Ho cambiato tanto come persona, mi ha fatto capire che serve calma per allenare e nei momenti più difficili devo avere soluzione ai problemi che ci troviamo davanti".