Parisi, l’amico di famiglia: “E’ un giovane vecchio. Lui e Biraghi? Spero bene”

"Famiglia davvero umile e molto unita, il padre era un punto di riferimento per i tre figli maschi. Il primo pensiero di Fabiano, quando firmò con l'Empoli, fu di sistemare la sua famiglia. L'ho sempre considerato un giovane vecchio per la sua maturità, l'ho seguito in tutto il suo percorso. Nelle giovanili del Benevento veniva considerato troppo esile, poi dopo le esperienze in Serie D, la sua svolta è stato l'incontro con Eziolino Capuano ad Avellino. Il ruolo? Nasce come ala o comunque giocatore offensivo, poi negli anni è stato arretrato da terzino. Uno dei suoi punti di forza è la freddezza e la personalità, negli stadi più caldi si esalta. La Fiorentina? Non nascondo di avere qualche perplessità per la coesistenza con Biraghi, ma evidentemente hanno un piano preciso. Ieri gli ho fatto una battuta, era con la fidanzata che si chiama Beatrice, quindi Firenze era nel loro destino".