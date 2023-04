Paratici non ci sta: pronto il ricorso alla FIFA contro la squalifica

Fabio Paratici ha deciso di fare ricorso presso la Fifa contro l'estensione a livello internazionale della squalifica di due anni e mezzo inflittagli in Italia per il caso delle plusvalenze.

Fabio Paratici ha deciso di fare ricorso presso la Fifa contro l'estensione a livello internazionale della squalifica di due anni e mezzo inflittagli in Italia per il caso delle plusvalenze. All'epoca il dirigente del Tottenham lavorava per la Juventus. La pena gli era stata inflitta dalla giustizia sportiva italiana il 20 gennaio scorso, poi la commissione disciplinare della Fifa l'aveva estesa a livello globale. Per questo Paratici, in attesa della decisione del Collegio di Garanzia del Coni prevista per mercoledì 19 aprile, era anche stato sospeso dal Tottenham. Lo riporta l'ANSA.