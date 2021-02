Paratici e Nedved furiosi con Calvarese: “Vergognati, era da ammonire caz**”

Il video del giorno, come si può vedere in un video su (Gazzetta.it), vede protagonisti i dirigenti della Juventus, ieri sera a Napoli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. I dirigenti della Vecchia Signora sono stati infatti ripresi mentre inveiscono contro il quarto uomo Calvarese. Dall’estratto del video si sente: “Vergognati, era da ammonire caz…”, con diverse parolacce e insulti. La gara è stata vinta ieri dal Napoli per 1-0 grazie ad un rigore contestato dai bianconeri, con Pirlo che aveva commentato così a fine gara: “Ce ne sarebbero da fischiare 3-4 del genere ad ogni partita. Se fosse stato dato alla Juve sarebbero uscite polemiche”. E non è la prima volta che i due sono protagonisti di insulti verso l’arbitro



Guccione (ass.sport): “Fiorentina ed Empoli? Dovrebbe spiegrlo ai tifosi. Il Franchi è agibile”