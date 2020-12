Giudice sportivo: insulti agli arbitri nel derby, inibizione per Nedved e Paratici

Il giudice sportivo ha inibito i dirigenti della Juventus Pavel Nedved e Fabio Paratici, rispettivamente fino al 21 e al 14 dicembre. Le sanzioni sono relative a quanto successo in occasione del derby contro il Torino di sabato scorso. Il vicepresidente bianconero è stato sanzionato (con ammenda di 10mila euro) “per avere reiteratamente, dal 35’ del secondo tempo per alcuni minuti, rivolto agli ufficiali di gara epiteti gravemente insultanti, percepiti sul campo direttamente dal direttore di gara”. Il responsabile dell’area sport, invece, è stato inibito fino al 14 dicembre “per avere nel corso del secondo tempo, rivolto dalla tribuna agli ufficiali di gara espressioni irriguardose”. Clicca qui per leggere gli squalificati.