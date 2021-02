Guccione (ass.sport): “Fiorentina ad Empoli? Dovrebbe spiegarlo ai tifosi. Il Franchi è agibile”

Cosimo Guccione, assessore allo sport del comune di Firenze, è intervenuto ieri sera su Italia 7, in merito allo stadio “Franchi”:

La Fiorentina lontano dal Franchi? Mi sembra difficile che in un anno e mezzo (dopo la scadenza della concessione ndr) possa costruire uno stadio altrove. Empoli? Potrebbe decidere di acquistare l’impianto e andare a giocarci. Però poi dovrebbe spiegarlo ai propri tifosi, tra un anno e mezzo. L’amministrazione è al lavoro per poter migliorare lo stadio Franchi: renderlo coperto e funzionale per i prossimi 50 anni. Non appena avremo un progetto di qualunque tipo, offriremo il nostro sostegno. Se c’è bisogno di un lavoro da fare insieme. Quando ci sarà un progetto tecnico e un piano economico, agiremo insieme. Il Franchi è inagibile? Non è così, altrimenti nessuno potrebbe giocare al suo interno. Il pubblico attualmente è limitato a mille persone, causa covid. Finite le restrizioni sarà valutata la capienza dal comitato che se ne occupa. I fiorentini potrebbero andare allo stadio, secondo le disposizioni delle autorità preposte. La dichiarazione di agibilità? Inagibile significa che nessuno può entrarvi, quindi il Franchi non lo è. Fino ad oggi.