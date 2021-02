Corsi sullo stadio in comune: “Ne ho parlato con Barone. Sarebbe bellissimo, ma…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Argomento di discussione l’incontro di ieri tra il presidente toscano e quello viola durante il derby di Primavera:

Commisso? Abbiamo un rapporto di grande cordialità e simpatia. C’era un clima molto piacevole prima e durante la gara, siamo stati bene. Io ovviamente sono stato meglio (ride, ndr) (La cronaca della partita). Infrastrutture? Con Joe siamo entrati nell’argomento sullo stadio di Empoli, mi sembrava molto informato sull’argomento da buon manager. Il comune farà un bando che sarà aperto a tutti dando un valore di partenza all’asta. Io non lo so se ci possa essere un interessamento della Fiorentina a riguardo. Se ci dovesse essere un investimento dei viola e far giocare insieme anche l’Empoli, sarei molto contento. Stadio in comune? Ripeto, sarebbe bellissimo. Ma sicuramente i tifosi non farebbero salti di gioia. Al di là dei numeri, faccio fatica a prendere una strada che non sia condivisa con quella della nostra gente. Credo che anche per la Fiorentina valga lo stesso, come se io acquistassi lo stadio del Pontedera… Ricci? Se n’è parlato anche troppo. Tutto l’interesse mediatico non gli ha giovato in questi ultimi mesi. Meno se ne parla e meglio è