Panchine girevoli: Sarri e la Lazio ai titoli di coda. Fiorentina interessata?

E' stato lo stesso Maurizio Sarri a dichiararlo, nel post partita di Bayern-Lazio: "Ho un contratto per un altro anno, ma il ciclo qui si sta chiudendo". Ormai quello tra il tecnico di Figline ed il club biancoceleste, con Claudio Lotito in testa, è un rapporto logoro, che ha visto negli ultimi tempi qualche screzio di troppo, specie in tema mercato ma non solo. E così, come racconta calciomercato.com, l'esperienza capitolina di Sarri potrebbe chiudersi a giugno. Con la Fiorentina che segue la vicenda dalla finestra, specie se anche Vincenzo Italiano a fine annata dovesse salutare.