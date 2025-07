Pancaro: “Fossi nel Napoli pagherei subito la clausola di Kean”

Giuseppe Pancaro , ex difensore di Fiorentina e Lazio tra le altre, ha parlato del tema Kean in casa viola .

"Io pagherei la clausola e lo prenderei. Non so se è la piazza giusta ma sarebbe un grande acquisto per il Napoli e sarebbe anche per lui un bel premio giocare nella squadra campione d'Italia, che vuole competere anche in Champions" ha detto a Tmw Radio.