Pallavolo femminile, Scandicci spreca un’occasione d’oro: gara 3 sarà decisiva

La Savino Del Bene Scandicci non sfrutta il fattore casa in gara-2, perdendo 2-3 contro Conegliano: sarà decisiva gara-3

Dopo aver vinto gara-1 2-3 fuori casa, la Savino del Bene Scandicci spreca una grandissima occasione in gara-2, perdendo 2-3. Il primo set aveva già preannunciato che si sarebbe trattato di una sfida tiratissima e così è stato, fino alla fine. La squadra di Scandicci si era portata avanti 25-23 nel primo set, poi però è andata in maggior difficoltà nel secondo, vinto dalle ospiti 21-25. Totalmente dominato, invece, il terzo set, con le ragazze di Barbolini che hanno vinto 25-19, per poi fallire miseramente il quarto set per 23-25. Decisivo il quinto set, perché dopo una buona partenza, le padroni di casa si sono dovute arrendere alle campionesse d'Italia per 11-15. Mercoledì andrà in scena gara-3, a Conegliano, match che sarà dunque, arrivati a questo punto, decisivo.