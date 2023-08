Ora è definitivo, Lecco e Brescia in B: rigettati i ricorsi di Perugia e Reggina

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del Perugia calcio contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ammette al campionato di Serie B il Lecco. Confermato quindi il Lecco in B, mentre il Perugia resta in C: esordirà venerdì 1 settembre, alle 20.45, in trasferta contro la Lucchese. E' arrivato all'ora di pranzo invece il verdetto sul ricorso della Reggina al Consiglio di Stato contro l'esclusione dalla Serie B. La discussione è avvenuta ieri, oggi il rigetto e la conseguente ammissione del Brescia. (Gazzetta.it) Tutto sulla Serie B: visita Numericalcio