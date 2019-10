La squalifica di Franck Ribery (stangata per il fenomeno francese) non è l’unica ad essere arrivata in un secondo momento: infatti, Matteo Scozzarella del Parma e Francesco Magnanelli del Sassuolo salteranno il turno infrasettimanale per colpa di alcune espressioni blasfeme catturate durante le gare della scorsa giornata. Denis Vavro, difensore della Lazio che non è sceso in campo a Firenze, è stato fermato per aver fomentato il clima di tensione nel post partita del Franchi. La stessa tensione che è stata fatale a Ribery (ecco quali partite salterà)

