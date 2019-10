Ecco quali partite salterà Ribery per squalifica

La mini stangata è arrivata: Franck Ribery starà fuori per 3 giornate di squalifica (leggi le motivazioni). Calendario alla mano, il campione francese salterà le partite contro il Sassuolo, il Parma ed il Cagliari. Tre appuntamenti alla portata della Fiorentina che dovrà rinunciare al suo giocatore più rappresentativo. Il weekend successivo ci sarà la sosta per le nazionali e dunque per Ribery si preannuncia uno stop di quasi un mese. Senza di lui fin qui la squadra di Montella ha fatto poco e nulla: GUARDA CHE NUMERI