No Franck, no party. Senza di lui è una Fiorentina piccola piccola: i numeri

Senza Ribery è tutta un’altra cosa. Cioè molto, ma molto peggio. Nelle prime 9 partite la Fiorentina ha cambiato drasticamente rendimento a seconda se il campione francese fosse in campo oppure no. Subito i numeri che abbiamo calcolato: Ribery ha giocato 579′ durante i quali la squadra viola ha segnato 10 reti (1 ogni 58′) e subite appena 2. La Fiorentina è stata senza Ribery per circa 235′ nei quali ha segnato appena 3 gol (tutti col Napoli alla prima giornata) subendone ben 10. Questione di classe, di tecnica ma evidentemente anche di leadership. Quando c’è Franck basta dare la palla a lui e assecondarne le giocate, quando non c’è manca qualcosa anzi molto. Non è un caso che a Bergamo la Fiorentina si sia fatta recuperare due reti dopo la sostituzione del numero 7, con la Samp il gol subito è stato ininfluente ma anche ieri la storia si è ripetuta. No Franck, no party? Pensando alle prossime partite, c’è da fare gli scongiuri. E c’è da ripensare ad una Fiorentina diversa, ma questo è solo compito di Montella. ECCO QUANTE GIORNATE DI SQUALIFICA RISCHIA