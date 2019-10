Ribery stangato: stop di 3 turni (con multa). Squalificati anche Montella e Ranieri

Stangata si temeva e stangata è stata: Franck Ribery è stato squalificato per 3 giornate dal Giudice Sportivo [CLICCA PER LEGGERE IL COMUNICATO COMPLETO] (ECCO QUALI PARTITE SALTERA’). Questa la decisione assunta dopo lo spintone ai danni del guardalinee che era costato l’espulsione a partita ormai finita. C’è anche una multa da 20mila euro, questa la motivazione:

per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un Assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonchè in un ulteriore spinta afferrandolo per un braccio (art. 36 comma 1 lett. b nuovo CGS).

Ma non finisce qui perchè arriva lo stop (per 1 giornata) anche per Vincenzo Montella, (“per avere, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso, rivolto al Direttore di gara un’espressione intimidatoria”) oltre che per Luca Ranieri che salterà Sassuolo-Fiorentina a seguito del cartellino rosso rimediato ieri. NO FRANCK, NO PARTY! SENZA RIBERY SONO DOLORI PER LA FIORENTINA: I NUMERI