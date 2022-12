Non solo Gonzalez: anche Quarta sarà a Doha per la finalissima Francia-Argentina

Domani è il grande giorno per Francia e Argentina. La finale attende queste due Nazionali e la tensione sale con il passare delle ore. La Fiorentina ha concesso a Nico Gonzalez, ma anche a Lucas Martinez Quarta, di volare a Doha per assistere dal vivo al match dell'anno e supportare i loro compagni nell'Albiceleste. A comunicarlo è stato lo stesso c.t. Lionel Scaloni durante la conferenza stampa della vigilia: "Stanno arrivando tutti quei ragazzi che hanno fatto parte di questa squadra ma che, per un motivo o per un alto non erano qui con noi: Nico Domínguez, Musso, Quarta, Nico Gonzalez e Correa. Il fatto che vogliano esserci mi riempie d'orgoglio. È il nostro più grande trionfo: tutti si sentono partecipi".