Nico Gonzalez vola in Qatar: pronto per la finale

Nico Gonzalez vola in Qatar per sostenere la sua nazionale. Poi tornerà a Firenze pronto per aiutare la Fiorentina

Come riportato dalla Nazione, Nico Gonzalez ha ricevuto il permesso dalla Fiorentina per volare in Qatar ed assistere alla finale tra la sua nazionale e la Francia. Un Mondiale sfortunato per lui, che ha visto il sogno infrangersi a causa di alcuni problemi fisici. Adesso l'esterno viola cerca tranquillità, per poi dare tutto alla causa della Fiorentina.