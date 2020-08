Niente Fiorentina? Ma Di Francesco torna comunque in pista: “È la nostra prima scelta”

Non arriverà sulla panchina della Fiorentina, seppur a più riprese inserito nella lista dei candidati, ma per Eusebio Di Francesco ci sarà una panchina nella prossima stagione in Serie A. Sembra averci puntato forte infatti il Cagliari, che ha pensato a lui come sostituto di Walter Zenga. L’ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria avrebbe raggiunto un accordo biennale con il presidente Giulini secondo quanto si legge su TMW. L’ufficialità potrebbe arrivare già nella prossima settimana.

A confermarlo è stato lo stesso presidente dei sardi nel pre-partita di Milan-Cagliari a Sky Sport:

C’è un po’ di delusione perché speravamo di rimanere in zona Europa. Oggi il tredicesimo posto non è soddisfacente, anche se con Maran abbiamo fatto un grande girone di andata e con Zenga i punti per salvarci. Abbiamo ragionato se valesse la pena ripartire da uno dei due, invece inizieremo con un nuovo progetto. Di Francesco? Potrebbe essere la nostra prima scelta.

E SPUNTA UN RETROSCENA SU SPALLETTI