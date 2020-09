Neo proprietario Parma: “Commisso ha tanta passione, vogliamo riportare la A al top”

Kyle Krause, neo proprietario del Parma, ha parlato anche di Rocco Commisso nel corso del suo intervento a Sky Sport: “Il mio interesse per il calcio italiano deriva dal fatto che mia madre è italiana. Per me è fantastico avere l’opportunità di essere coinvolto, un sogno. I tanti proprietari americani in Serie A? Parlo a nome di Joey Saputo e Commisso, che provengono da famiglie italiane. Hanno tanta passione per il calcio e hanno visto l’opportunità di lavorare anche in Italia. Abbiamo l’opportunità di investire in un campionato che anni fa era al top e vogliamo riportarlo ad essere del mondo”.