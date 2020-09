Bucchioni: “La Fiorentina non può fare colpi da 40 mln. Rocco sbaglia comunicazione”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina non può permettersi di spendere 30-40 milioni per ogni acquisto, rischierebbe di fallire visto che non raggiunge 100 milioni di fatturato. Commisso fa degli errori di comunicazione, non può dire che nessuno ha la sua stessa voglia di vincere e poi dichiarare che qualificarsi per l’Europa League equivale ad una vittoria. Rocco è un imprenditore e va aiutato. Manca un attaccante da 20 reti, visto che in attacco oltre a Ribery ci sono tanti giovani. Chiesa non ha mai detto di voler andare via, è un giocatore di talento, ma il calcio ormai è diventato un business. Se arriva una pretendente che gli offre un ingaggio triplo e la possibilità di giocare la Champions perchè non dovrebbe andare via? Sono cambiate le cose. Adesso c’è un progetto di crescita che prima non c’era