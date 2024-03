Nel ricordo di Joe: minuto di raccoglimento nelle gare di Serie C

Un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio delle gare del campionato di Serie C per ricordare il direttore generale viola

Dopo il minuto di silenzio prima del calcio d'inizio dell'amichevole tra Italia e Venezuela, anche in Serie C si è avuto modo di ricordare il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. In tutte le gare del campionato, di scena oggi, le squadre si sono raccolte intorno al cerchio di centrocampo per commemorare Joe. Intanto, dopo l'affluenza pazzesca al Viola Park, anche a Pozzallo (paese nativo di Barone) si sono radunate ben 2 mila persone per dare l'ultimo saluto.