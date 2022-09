Nations League, Raspadori fa sorridere Mancini e condanna l’Inghilterra

Lunedì contro l'Ungheria in palio un posto alle final four

Grazie al gol di Giacomo Raspadori la Nazionale di Roberto Mancini piega per 1-0 l' Inghilterra nella quinta giornata della fase a gironi di Nations League [ RISULTATI E CLASSIFICHE ]

A San Siro buona prestazione degli azzurri, schierati con il 3-5-2 e autori di una partita piacevole soprattutto nella ripresa. La rete della vittoria al 68' con la firma del centravanti del Napoli, in gol con un destro a giro sul palo più lontano. Un successo che proietta l'Italia a 8 punti nel girone, a -2 dall'Ungheria capolista, vittoriosa a sua volta 1-0 sulla Germania. Lunedì, nell'ultima giornata, azzurri e magiari si giocheranno l'accesso alle final four nello scontro diretto. La Germania resta ferma a 6 punti, mentre l'Inghilterra con 2 punti retrocede in Lega B con un turno di anticipo.