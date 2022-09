Juventus, anche il bilancio piange: perdita record, quinto rosso di fila

Come era prevedibile, nessun provvedimento su Allegri, che resta in panchina

Il cda della Juventus presieduto da Andrea Agnelli ha approvato il progetto di bilancio 2021-22, che si è chiuso con la perdita più alta di sempre della storia bianconera: 254,3 milioni . È il quinto esercizio di fila in rosso : -19 milioni nel 2017-18, -40 nel 2018-19, -90 nel 2019-20, -210 nel 2020-21 e il passivo-record della scorsa stagione.

Come sottolinea Gazzetta.it, a incidere sul peggioramento dei conti è stato l'aumento del costo del lavoro, dovuto non a una crescita tendenziale dello stesso ma al venir meno dei benefici delle rinegoziazioni contrattuali che la squadra aveva accettato per fronteggiare l'emergenza pandemica. La differenza rispetto all'anno scorso sta anche nel diverso appostamento dei diritti tv.