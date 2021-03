Nardella: “Sorpreso dall’addio di Prandelli, non meritava questo epilogo”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Chiamerò Cesare tra qualche giorno, mi ha colpito molto la sua lettera. Lo conosco bene, è una persona che ama la città di Firenze. Sono rimasto sorpreso da questo epilogo, le sue parole sono molto sofferte e dolorose. Evidentemente aveva bisogno di fare questa scelta per se stesso. La situazione non è semplice, ma la Fiorentina si salverà in questo anno di battaglie su tutti i fronti.