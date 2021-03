Orrico: “Dimissioni Prandelli? Verità da ricercare nel rapporto con la squadra”

L’allenatore Corrado Orrico ha parlato al Corriere Fiorentino: «Dimissioni Prandelli? La verità secondo me in questo caso è da ricercare nel rapporto con la squadra. Di dimissioni se ne vedono poche, la decisione fa onore però si tratta pur sempre di una resa. Un allenatore si sente sconfitto quando se ne va, per questo le giustificazioni non mi sembrano convincenti. Su di lui c’erano grandi attese ma il valore di questa Fiorentina non è più alto della posizione in classifica. È una squadra che non dà sicurezze e non sempre ha mostrato. Ritorno di Iachini? Paradossalmente è un bene, è uno più disinvolto che non si fa troppe remore”.

