Fiore: “Prandelli uomo di valori, mi auguro possa tornare ad insegnare calcio”

L’ex viola Stefano Fiore ha rilasciato un’intervista sulle frequenze di Radio Bruno, nel corso del “Pentasport”:

Prandelli? Farsi un’idea precisa non è semplice, da lontano. È sì un gesto inaspettato, ma chi lo conosce bene sa che il mister ha dei valori precisi. La sua storia nel calcio parla chiaro, prima da calciatore e poi in panchina. Ha dei valori morali che si riverberano sul proprio modo di vivere il campo. C’è qualcosa di più profondo, al di là delle critiche. Da tempo non lo vedevo sorridere, era teso. Nella lettera evidenzia il suo malessere, senza scendere troppo nei dettagli. Non ritrova più quei valori nell’ambiente calcio, forse anche negli stessi calciatori. Da tanto tempo non vivo più lo spogliatoio, ma il mister si deve essere accorto del cambiamento nei rapporti, tornato a Firenze. L’amore per questi colori lo ha spinto a tornare, con un progetto non suo e assorbendo responsabilità e critiche, spesso ingiustificate. Facendo questa scelta è consapevole che una grande fetta del mondo del calcio gli chiuderà le porte, sapendo del suo malessere nei propri confronti. Non credo che lo vedremo presto su qualche panchina, mi auguro che possa ritrovare l’entusiasmo per insegnare calcio. Anche nel settore giovanile, per trasmettere tutto il suo profondo vissuto, in un calcio meno inquinato.