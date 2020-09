Nardella esulta sui social: “Ecco i 250 mln per la tramvia che passerà dal Franchi”

Il Franchi, la riqualificazione dell’area di Campo di Marte ma anche le infrastrutture. Il sindaco di Firenze Dario Nardella – dopo aver accolto con soddisfazione il sì del parlamento all’emendamento sblocca-stadi (LEGGI) – esulta sui social per l’arrivo dei fondi necessari per la costruzione della nuova tramvia. Queste le sue parole su Facebook: “Un’ottima notizia: arrivano a Firenze 250 milioni di euro per la nuova tramvia Libertà-Rovezzano che passerà dallo stadio Franchi. Grazie a Paola De Micheli per il supporto del ministero in quest’opera che sarà fondamentale per la nostra città!”.