Nardella/2: “Franchi al momento unica opzione. Mercafir? Vi spiego com’è andata”

Dopo quelle pubblicate a metà pomeriggio, vi proponiamo altre dichiarazioni del sindaco Dario Nardella sul progetto di restyling del Franchi e della riqualificazione dell’area di Campo di Marte.

L’appunto sull’inadeguatezza a coinvolgere il privato non l’accetto. Non elenco i tanti privati che hanno investito con il Comune, ma ne cito alcuni: dalla Manifattura Tabacchi, l’area Belfiore, lo Student Hotel, Sant’Orsola, Le Querce, le Tramvie con partecipazione di soggetti privati. Il mondo del privato ha investito più di 3 miliardi a Firenze, anzi a sinistra ci dicono che apriamo troppo al privato. Ogni giorno dialoghiamo con i privati, ma secondo le leggi. E poi che proposta alternativa fornite? Per questo vi invito a considerare il nostro progetto. Ora c’è solo il Franchi, esiste forse un altro progetto per uno stadio con infrastrutture già previste e finanziate? C’è un contratto di acquisto del proprietario?

Il dialogo con la Fiorentina è continuo ma la stessa proprietà viola prima non ha partecipato al bando per la Mercafir, poi è tornata sul Franchi dicendo di voler abbattere le curve e di fronte al decreto ha concluso di non voler investire sul Franchi, lo dico senza polemica. Noi cosa dobbiamo aspettare ancora? Anche con lo stadio alla Mercafir avevamo in mente di restaurare il Franchi, in collaborazione con la Federazione rugby. Ma poi la Mercafir ce la siamo inventati noi svegliandoci un bel giorno? L’idea c’era dal 2012, la Fiorentina dei Della Valle aveva portato faldoni per la costruzione di uno stadio lì, l’interesse c’era. Poi con la nuova proprietà abbiamo guardato varie opzioni: sulla Mercafir voleva il total control, quando abbiamo formalizzato gli atti per lo stadio il presidente Commisso ha esultato ma poi ha ritenuto di non voler andare avanti. Ripeto: lo dico senza polemica. Oggi alla Mercafir va avanti la progettazione del nuovo mercato, è chiuso il discorso sullo stadio. Vogliamo rimanere fermi senza una prospettiva? Noi andiamo avanti per mettere a nuovo il nostro stadio dove gioca la nostra squadra. Se c’è un percorso alternativo siamo pronti ad affrontarlo. Di fronte ad un progetto possiamo fare le considerazioni corrette ma ora non c’è.

Di sicuro ascolteremo la Fiorentina per capire le esigenze, sono convinto che continuerà a giocarci. Noi in ogni caso non possiamo che mettere a nuovo e in sicurezza quello stadio, anche se dovesse farsi un nuovo stadio a Campi o altrove. Vogliamo fare uno stadio bello perché continui a giocarci la Fiorentina, è la nostra speranza. Tutto quello che accadrà a latere lo valuteremo con grande interesse ma noi proseguiamo con la nostra strada e vogliamo farlo collaborando con la Fiorentina perché il Comune ha sempre collaborato con i privati, naturalmente nel rispetto dei ruoli. Siamo sicuri che la proprietà viola riuscirà a trarre frutti maggiori da uno stadio così ristrutturato. Il nostro dialogo con la Fiorentina andrà avanti, non solo per la convenzione che andrà rinnovata ma per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare lo stadio e campo di Marte in questa situazione. Certo, se avessimo saputo tutto nel 2012 avremmo subito fatto il restyling senza perdere tempo, ma non erano improvvisazioni bensì situazioni alle quali arrivavamo con atti formali