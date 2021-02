Ancora Rocco: “Il Franchi? Lo facciano pure, poi valuteremo. Il contratto è in scadenza…”

A margine della lunga cerimonia di inaugurazione del cantiere del Viola Park, il presidente Rocco Commisso ha rilasciato altre dichiarazioni ai canali social della Fiorentina. Tornando anche sulla questione delle infrastrutture rispondendo anche alle ultime parole di Nardella:

La Fiorentina è un patrimonio di Firenze e della Regione Toscana e così dovrebbe essere trattata. Ai tifosi dico che la Fiorentina è loro e rimarrà anche dopo di me, fatevi sentire perchè prima o dopo si possa fare questo stadio. Al sindaco dico, se vuoi ristrutturare l’Artemio Franchi e ci sono i soldi per farlo subito, va bene fatelo. Però bisogna vedere se la Fiorentina potrà avere dei benefici da questo progetto. Tra un anno e mezzo il contratto col Comune di Firenze scadrà e quindi dovremo valutare se rimanere al Franchi. Campi Bisenzio? Non ho molta fiducia che i tempi possano essere veloci. Qualcuno accusava Rocco di essere venuto qui per fare business e invece oggi stiamo inaugurando un progetto che non porterà ricavi alla Fiorentina, ma che servirà per far crescere la squadra.