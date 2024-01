Napoli, Ngonge libera Politano: può “rimanere” in Arabia Saudita

Il Napoli è molto attivo sul mercato e dopo gli arrivi di Traorè e Ngonge (con in ballo anche la trattativa per Barak), prendono corpo anche alcune operazioni in uscita. Tra i giocatori che potrebbero lasciare in questa sessione di mercato c'è anche Matteo Politano che, pure, fin qui è stato un titolare sia con Rudi Garcia che con Mazzarri. Il suo procuratore è volato in Arabia Saudita per incontrare De Laurentiis e capire se ci sono i margini per un rinnovo di contratto, in caso contrario entrerà nel vivo l'ipotesi di un addio. Con vista proprio sull'Arabia Saudita, visto che per Politano sarebbe arrivata un'offerta faraonica dall'Al-Shabab che ha messo sul piatto 18 milioni di euro per due anni e mezzo di ingaggio a cui andrebbero aggiunti una serie di bonus. Al Napoli andrebbero invece 13 milioni per il cartellino del giocatore.