Napoli, “dalla stelle alle stalle”: contestazione e ritiro dopo il KO di Torino

Sui resti dei tricolori piovono fischi e fumogeni dai tifosi degli azzurri, sconcertati e delusi per la prova dei campioni d'Italia, sconfitti 3-0 dal Torino. Venti punti di distacco dalla capolista Inter al termine del girone d'andata sono un abisso ingiustificabile per una squadra costruita per difendere il titolo conquistato la scorsa stagione. Pesano ovviamente anche le partenze per la Coppa d'Africa di Osimhen e Anguissa, ma non bastano certo per giustificare questo crollo. A fine gara - racconta Gazzetta.it - la squadra è andata sotto la curva ospite per chiedere scusa ai tifosi. Il club azzurro ha deciso di mandare la squadra in ritiro da domani fino alla prossima partita, il derby contro la Salernitana. I calciatori sono d'accordo con la decisione, per provare a ricompattarsi in un momento di forte crisi, sia di gioco che di risultati.